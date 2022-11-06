﻿Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 121 kişi gözaltına alındı



Valilikten yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlara karşı, HDP tarafından Beyoğlu'nda 'izinsiz toplanma ve yürüyüş' çağrıları yapılması üzerine, Beyoğlu Kaymakamlığınca 'kanuna aykırı toplanma ve yürüyüşün yasaklanmasına' karar verildiği belirtildi. Açıklamada, kaymakamlıkça alınan karara riayet etmeyen, İstiklal Caddesi, Tünel, Meydan ve ara sokaklarda toplanarak izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 121 kişinin, güvenlik görevlilerince gözaltına alındığı ifade edildi.