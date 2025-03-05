Beyoğlu'nda kadın sanatçılardan sinema şöleni

Kaynak: İHA

Beyoğlu'nda bu yıl ilk kez düzenlenen Kadın ve Sanat Şenliği, "Sinema" temasıyla başladı. 4-7 Mart tarihleri arasında kadın yönetmenlerin kısa filmleri, atölyeler ve söyleşilerle dolu bir program sunulacak.

Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Kadın ve Sanat Şenliği, sinemaya odaklanarak sanatseverlere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Şenliğin açılışında, "Directed By Women Türkiye" Özel Gösterim Seçkisi büyük beğeni topladı. Şenlik, kadın yönetmenlerin kısa filmleri, söyleşiler ve atölye çalışmalarından oluşan dopdolu bir programla 7 Mart'a kadar devam edecek.

Kadınlar için Kısa Film Senaryo Yazım Atölyesi ve Stop Motion Atölyesi, Beyoğlu Kadın Danışma ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenecek. Ayrıca, sinema ve dizi sektöründe çalışan kadınların konuşmacı olarak katılacağı söyleşiler de ilgiyle takip edilecek. Kadın ve Sanat Şenliği, 7 Mart’ta "Bir Gün 365 Saat" belgeselinin özel gösterimi ve yönetmen ekibiyle yapılacak soru-cevap etkinliğiyle sona erecek. Detaylı bilgi ve kayıtlar BeyoğluApp üzerinden yapılabilir.

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