Beyoğlu'nda kan donduran cinayet! Kardeşini öldüren şahıs canına kıydı

Kaynak: AA
Beyoğlu'nda kan donduran cinayet! Kardeşini öldüren şahıs canına kıydı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir şahıs tartıştığı kardeşini silahla öldürdükten sonra intihar etti.

Dolapdere Mahallesi Kasap Hurşit Sokak'taki 4 katlı binanın en üst katında oturan Murat K. ile ağabeyi Kamer K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kamer K. yanındaki silahla kardeşi Murat K'ya ateş etti.

Kamer K. daha sonra aynı silahla kendisini vurdu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Polis sokakta ve bina önünde önlem alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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