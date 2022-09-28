Beyoğlu’nda kendini yaktı

İHA'nın haberine göre olay, Çukur Mahallesi Zerdali Sokak’ta saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu maddenin etkisinde olan bir genç kendini ateşe verdi.

Alevler içinde kalan genci gören vatandaşlar hemen müdahale ederek söndürdü ve genç kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri vücudunda yanıklar oluşan genci ambulansla hastaneye kaldırdı. Gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın yaşandığı sokakta yaşayan Mehmet Şirin Özçelik, “Sabah evden çıkıp işe giderken bir bağırtı çağırtı duydum. Sonra, elleri vücudu her tarafı yanık içerisinde kıvranıyordu. Kendini yakmış, ateşe vermiş. Herhalde uyuşturucu bir şeyler kullanmış. Sokakta yatan bir vatandaş. Ambulans geldi, götürdü” dedi.