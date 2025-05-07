Beyoğlu'nda korkutan paket polis güvenlik önlemi aldı

Kaynak: DHA
Beyoğlu'nda korkutan paket polis güvenlik önlemi aldı

Beyoğlu'nda aydınlatma direğinin altına bırakılan şüpheli paket panik yarattı. Polis güvenlik önlemleri aldı.

Beyoğlu'nda aydınlatma direğinin altına bırakılan şüpheli paket polisi hareket geçirdi. Etrafında çakmak gazı tüpleri bulunan paket incelenmek üzere emniyete götürüldü.

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Olay, Hacıahmet Mahallesi İplikçi Fırını Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aydınlatma direğinin yanında şüpheli paket olduğunu görenler polis ekiplerine haber verdi.

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Ekipler, paketin çevresine güvenlik şeridi çekti. Etrafında çakmak gazı tüpleri bulunan paket incelemek üzere emniyete götürüldü.

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