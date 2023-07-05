Beyoğlu’nda korkutan yangın

Beyoğlu'nda 5 katlı pansiyonun üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Beyoğlu’nda korkutan yangın

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde pansiyon olduğu öğrenilen 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Beyoğlu ilçesi Şehit Muhtar Bey Caddesi'nde bulunan bir pansiyonda çıktı. 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangının çıktığı yerde yaşayan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen aile olaydan yara almadan kurtuldu.

Yangını, evde yaşayan ailenin küçük çocuklarının çıkardığı iddia edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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