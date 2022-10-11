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Beyoğlu’nda Mason Locası'na silahlı saldırı

İstanbul Beyoğlu'nda Mason Locası'na silahlı saldırı gerçekleşti.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 10:15
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Beyoğlu’nda Mason Locası'na silahlı saldırı

Beyoğlu’nda Mason Locası'na silahlı saldırı
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İstanbul'un Beyoğlu semtinde bulunan Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locasında geçtiğimiz Cumartesi akşamı ilginç bir olay yaşandı. H.Y adlı bir kişi silahıyla 5-6 el ateş etti.

Mermilerden 2'si Mason Locası'nın kapısına isabet ederken, içeridekiler paniğe kapıldı. Saldırgan İstiklal Caddesi'ne doğru koşarak izni kaybettirmeye çalıştı.Terörle mücadele ve güven timleri saldırgan H.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Yakalanan H.Y'nin üzerinden esrarengin kağıtlar çıktı. Daha önce sabıkası olduğu belirlenen H.Y'nin üzerindeki kağıtların Mason Locası'nın krokisi olduğu tespit edildi. Saldırganın tabancasını ateşlemeden önce slogan attığı iddia edildi.

SALDIRI ÖNCESİ KONSOLOSLUĞA YAZI YAZILMIŞ

Şüphelinin silahlı saldırıdan önce Fransız Konsolosluğu önündeki duvarlara yazı yazdığı ortaya çıktı. H.Y'nin terör bağlantısı henüz tespit edilemedi. İlk ifadesinde interneti taradığını ve dünyadaki acıların kaynağını Masonlar olarak gördüğünü bu nedenle eylemi gerçekleştiğini söyleyen H.Y mahkemeye sevk edildi.

2004'TEKİ SALDIRIDA İKİ KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

2004 yılında da İstanbul'daki bir başka Mason Locasına silahlı ve bombalı saldırıda bulunulmuş, iki kişi hayatını kaybetmişti.

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