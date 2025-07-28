Beyoğlu'nda minibüs otobüse çarptı: 2'si ağır 5 yaralı

Kaynak: İHA
Beyoğlu'nda minibüs otobüse çarptı: 2'si ağır 5 yaralı

Beyoğlu'nda minibüs, İETT otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralanırken minibüs şoförü ve yanındaki bir kişi araçta sıkıştı. Minibüsün çarptığı yaya üst geçitten aşağı düştü.

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Kaza, 20.30 sıralarında Beyoğlu Tarlaları Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; akşam saatlerinde Unkapanı istikametinde seyir halinde olan dolmuş, henüz bilinmeyen nedenle yol kenarında park halinde olan otobüse arkadan çarptı.

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Kaldırımda yüyüyen bir kişi, kazanın ardından savrulan dolmuşun çarpmasıyla köprüden aşağıya düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerini olay yerinde yaptıkları 2'si ağır olmak üzere 5 yaralıyı hastaneye götürdü. İtfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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