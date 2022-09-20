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Namazda secdeye gittiği sırada çantasını çaldılar

Beyoğlu'nda camide namaz kılan bir kişinin, içinde yaklaşık 15 bin lira değerindeki cep telefonu ile 90 bin lira bulunan çantası çalındı. Namazda secdeye gittiği sırada çantanın çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 11:12
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Beyoğlu'nda namazda secdeye gittiği sırada çantasını çaldılar

Namazda secdeye gittiği sırada çantasını çaldılar
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Beyoğlu'ndaki Taksim Camii'ne akşam namazını cemaatle kılmak için gelen bir kişi, içinde yaklaşık 15 bin lira değerindeki cep telefonu ile 90 bin lira bulunan el çantasını yanı başına koydu.

Namaza duran cemaatin arasında bulunan şüpheli, cemaatin secdeye gitmesini fırsat bilerek çantayı aldı. Şüpheli, çantayı aldıktan sonra camiden ayrıldı.

Namaz bittikten sonra çantasının yerinde olmadığı gören kişi, caminin güvenlik kameralarını izlediğinde, cemaatin secdeye gittiği sırada çantasının bir kişi tarafından çalındığını gördü. Polis Merkezi'ne giden kişi, çantasını çalan şüpheliden şikayetçi oldu. 

Kaynak: DHA

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OKUYUCU
20.09.2022 11:40
YARABBİ NE GÜNLERE KALDIK..Eski nesil atalar dini olan rivayetlerle aldatıldı..yeni nesil atalar dinini kabul etmiyor..ALLAH IN DİNİNİ ANLTACAK MERCİ YOK..DİYANET..İLAHİYAT RİVAYETLERLE DOLU..  
 
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