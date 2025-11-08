İstiklal Caddesi'ne bağlı Bekar Sokak'ta, nedeni henüz netleşmeyen bir münakaşa iki birey arasında alevlendi.

Şiddetlenme anında taraflar, birbirlerine tabancayla ateş açtı.

Yakındaki vatandaşların acil çağrısı sayesinde bölgeye hızlıca polis ve tıbbi yardım birimleri yönlendirildi.

Yaralanan iki şahıs, ilk müdahalenin ardından kurtarma araçlarıyla en yakın sağlık merkezine taşındı.

Güvenlik güçleri, sokakta önlem alarak alanı koruma altına aldı.

Olay yeri incelem detaylı incelemeleri tamamlanınca, cadde normal akışına döndü.

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde otel sahibi ile kafeterya sahibi arasında çıkan gürültü tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Otelden silahla çıkan kişi, kafeterya sahibi ve çalışanına ateş açtı.

Saldırıya uğrayan 2 kişi yaralanırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri olaya karışan 3 şüpheliyi olayda kullanılan 2 tabancayla birlikte yakaladı.