İl Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğünce, 10 Eylül'de Kuloğlu Mahallesi'nde park halindeki bir skuterin çalınmasına ilişkin inceleme başlatıldı.

Çalışmalarda, iki şüphelinin park halindeki skuterin çevresinde bir süre keşif yaptıkları, daha sonra birinin skuteri çaldığı, diğerinin ise bu esnada gözcülük yaptığı tespit edildi.

Ekipler, kimlik bilgileri belirlenen C.Y. (32) ve O.A'yı (28), çaldıkları skuter ile yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, "açıktan hırsızlık" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.