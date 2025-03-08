Beyoğlu'nda, restoranda asansör boşluğuna düşüp yaralandı

Beyoğlu'nda müşteri olarak gittiği restoranda asansörün kapısını açan kişi, kabinin olmadığını fark edemeyerek birinci kattan boşluğa düşerek yaralandı. Olay, saat 00.30 sıralarında Hüseyinağa Mahallesi Kameriye Sokak'ta bulunan 4 katlı restoranda meydana geldi.

İddiaya göre, müşteri olarak gittiği restoranda arızalı olan asansörün kapısını açan ve kabinin olmadığını fark edemeyerek adım atan kişi, birinci kattan asansör boşluğuna düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, asansör boşluğuna düşen kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.