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Beyoğlu’nda servis aracının çarptığı yaya hayatını kaybetti

Beyoğlu’nda, yokuştan kayan servis minibüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan Kemal Kadir (46) kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.  

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 20:00
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Beyoğlu’nda servis aracının çarptığı yaya hayatını kaybetti

Beyoğlu’nda servis aracının çarptığı yaya hayatını kaybetti
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DHA - Hacıahmet Mahallesi Yokuşbaşı Sokak üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana gelen kazada, frenlerinin tutmadığı iddia edilen servis minibüsü, park halindeki bir minibüse vurduktan sonra yoldan geçen Kemal Kadir’e çarptı.

İki araç arasında sıkışan Kadir, ağır şekilde yaralandı.

Ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kemal Kadir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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