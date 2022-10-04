Beyoğlu’nda servis aracının çarptığı yaya hayatını kaybetti

DHA - Hacıahmet Mahallesi Yokuşbaşı Sokak üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana gelen kazada, frenlerinin tutmadığı iddia edilen servis minibüsü, park halindeki bir minibüse vurduktan sonra yoldan geçen Kemal Kadir’e çarptı.

İki araç arasında sıkışan Kadir, ağır şekilde yaralandı.

Ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kemal Kadir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.