Beyoğlu'nda taksici silahlı saldırıda öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Beyoğlu'nda taksici silahlı saldırıda öldü

Beyoğlu'nda yolcu olarak aldığı kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan ve gasp edilen taksi sürücüsü hayatını kaybetti.

Beyoğlu’nda taksici Ali Sancar (53), aracına aldığı müşterisi tarafından gasp edildikten sonra silahlı saldırıya uğradı.

istanbul-beyoglunda-silahli-saldiriya-922396-274067-1.jpg

Başından ağır yaralanan Sancar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

istanbul-beyoglunda-silahli-saldiriya-922401-274067.jpg

Olay, saat 00.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Avşar Sokak'ta meydana geldi. Taksici Ali Sancar, 34 TJZ 47 plakalı aracına aldığı müşteri tarafından silahlı saldırıya uğradı.

istanbul-beyoglunda-silahli-saldiriya-922400-274067.jpg

Başından vurulan Sancar ağır yaralanırken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı Sancar’a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Burada tedaviye alınan Ali Sancar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

istanbul-beyoglunda-silahli-saldiriya-922397-274067.jpg

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Sancar'ın üzerinde bulunan tüm parasının gasp edildiğini tespit etti. Saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanmasına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Macron duyurdu: 'Pazartesi günü Filistin'i tanıyacağız'
Macron duyurdu: 'Pazartesi günü Filistin'i tanıyacağız'
Meteoroloji o bölgeyi işaret etti: Şakır şakır yağacak! Dışarı çıkarken iki kez düşünün…
Meteoroloji o bölgeyi işaret etti: Şakır şakır yağacak! Dışarı çıkarken iki kez düşünün…
Yeniçağ Gazetesi: Vatandaş alamıyor esnaf kan ağlıyor!
Yeniçağ Gazetesi: Vatandaş alamıyor esnaf kan ağlıyor!
Beyoğlu'nda taksici silahlı saldırıda öldü
Beyoğlu'nda taksici silahlı saldırıda öldü
Oyuncu Yasemin Yazıcı'dan 'intihar' itirafı
Oyuncu Yasemin Yazıcı'dan 'intihar' itirafı