Beyoğlu’nda tamir ettiği asansörün altında kaldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Beyoğlu’nda tamir ettiği asansörün altında kaldı

İstanbul Beyoğlu’nda Şahin Akyıldız, isimli kişi bir iş hanında tamir ettiği asansör üzerine düştü. Asansörün altına sıkışan talihsiz adamı ekipler kurtarmak için yan binanın tabanının delerek ulaştılar. Ancak Akyıldız’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu Sıraselviler Caddesi'nde bulunan Tevfik Paşa İş Hanı'nda saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Bir grup işçi, iş hanındaki mühürlü olan asansörün tamiri için çalışma başlattı. Bu sırada asansörün altına giren Şahin Akyıldız (53) demirleri sökmeye çalıştı.

Bu sırada asansör talihsiz adamın üzerine düştü. Arkadaşları asansörün düştüğü görünce, itfaiye ve sağlık ekiplerini aradı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri Akyıldız'ı çıkarmak için çalışma başlattı. Ancak asansörün altında sıkışan Akyıldız'a ulaşılamadı. Ekipler bu sefer binanın alt katında bulunan gece kulübüne geçerek çalışmalarına orada devam etti.

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Gece kulübünün tabanını delen ekipler Akyıldız'ı sıkıştığı yerden çıkardı. Ancak talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Akyıldız'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurum morguna götürüldü.

YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Acı haberi alan Akyıldız'ın yakınları olay yerine koştu. Yere yığılan bir kadın, "Abicim bizi yalnız bıraktın" diyerek gözyaşı döktü. Acılı kardeşi yakınları ve sağlıkçılar sakinleştirmeye çalıştı.

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