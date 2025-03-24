Beyoğlu'nda tarihi Molla Çelebi Camisi'nde yangın: Minare hasar aldı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İStanbul Beyoğlu'ndaki tarihi Molla Çelebi Camii'nin minaresinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, minare zarar gördü.

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Molla Çelebi Camii'nin minaresinde, saat 03.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi'nde meydana gelen yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, caminin minaresinde hasar oluştu.

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Yangının çıkış nedeni hakkında incelemeler devam ediyor.

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Beyoğlu'nda tarihi Molla Çelebi Camisi'nde yangın: Minare hasar aldı

MOLLA ÇELEBİ CAMİSİ

Molla Çelebi Camii, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, Fındıklı semtinde yer alan tarihi bir Osmanlı camisidir. 16. yüzyılda, ünlü Osmanlı mimarı Mimar Sinan tarafından inşa edilmiştir. Cami, Kazasker Mehmet Vusuli Efendi tarafından yaptırılmıştır ve Fındıklı Camii olarak da bilinir.

Cami, klasik Osmanlı mimarisinin zarif bir örneğidir. Tek kubbeli yapısı, altıgen destek sistemi ve mihrap çıkıntısının üzerindeki yarım kubbesiyle dikkat çeker. İstanbul Boğazı'na yakın bir konumda, Kabataş iskelesi ve Dolmabahçe Camii'ne oldukça yakındır.

Molla Çelebi Camii'nin tarihi boyunca çeşitli restorasyonlardan geçtiği ve günümüzde hala aktif olarak kullanılıyor.

Beyoğlu'nda tarihi Molla Çelebi Camisi'nde yangın: Minare hasar aldı

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