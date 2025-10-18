Yangın, saat 05.00 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi Sağlık Ocağı Sokak'ta tekstil atölyesi olarak kullanılan bodrum üzeri 4 katlı binanın çatısında çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevlerin yükseldiği binanın bitişiğindeki apartmanlarda oturanlar tedbir amacıyla tahliye edilirken, yoğun dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yaklaşık 2 saatte söndürülürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.