Beyoğlu’nda telefon kapkaççısı yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Beyoğlu’nda yürüyen bir kadının çantasında cep telefonu çaldığı iddia edilen 2 kişi yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların yaptıkları aramada çaldıkları telefon ele geçirildi.

Olay, Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Tavla Sokak'ta 22 Şubat Cumartes gecesi meydana geldi. Yabancı uyruklu Rime Elömer adlı kadının elindeki çantayı yolda yürüdüğü sırada 2 şüpheli çalarak kaçtı. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen Güven Timleri B Bölge Amirliği çalışma başlattı.

Bölgedeki bütün güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin olay yerine geldikleri ve olaydan sonra kaçtıkları güzergahları belirledi. Şüphelilerin yapılan tespitler sonucu poliste daha önceden 2 suç kaydı bulunan Aziz A. (20) ile Yakup K.'nin (19) işlediği belirlendi.

Ekipler, 2 şüpheliyi çaldıkları telefonla yakalayarak gözaltına aldı. 2 şüpheli Kasımpaşa Polis Merkez Amirliği'ne teslim edildi.

Beyoğlu’nda telefon kapkaççısı yakalandı

Beyoğlu’nda telefon kapkaççısı yakalandı

Beyoğlu’nda telefon kapkaççısı yakalandı

Beyoğlu’nda telefon kapkaççısı yakalandı

Beyoğlu’nda telefon kapkaççısı yakalandı

Beyoğlu’nda telefon kapkaççısı yakalandı

Beyoğlu’nda telefon kapkaççısı yakalandı

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