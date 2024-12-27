Beyoğlu’nda ticari araçla polis otosu çarpıştı

Çarpışma sonucu ticari araç kaldırıma çıkarak yan yatarken, araçta sıkışan genç kadına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

Olay, saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kavşakta arızalı ışıkların olduğu bir noktada 34 TR 8699 plakalı ticari araç, polis aracına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ticari araç yan yatarken, araç içinde bulunan nişanlı çiftin kadın üyesi, sıkışarak mahsur kaldı. Nişanlısı ise kazadan sonra kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

İhbar üzerine olay yerine hızla sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, araçta sıkışan kadını kurtarmak için büyük çaba sarf etti. İtfaiye ekipleri, yan yatan araç devrilmesin diye kaldırım taşıyla dengeleme yaparak kadının sıkıştığı yerden çıkarılmasını sağladı. Kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Nişanlısı ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Kazanın ardından polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Ayrıca, kazanın gerçekleştiği kavşakta arızalı trafik ışıklarının etkili olduğu belirtiliyor. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, kazanın kesin nedeni ve tarafların durumu hakkında detaylı inceleme sürüyor.