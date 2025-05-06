Beyoğlu'nda trafik magandası yumruklarla saldırdı!

Olay, dün saat 21.00 sıralarında İstanbul Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre, yolda ilerleyen iki otomobil sürücüsü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sürücülerden biri 34 MZB 199 plakalı aracını diğer otomobilin önüne kırdı.

Yumruk atarak aracın aynasını kıran ve kapısını tekmeleyen şüpheli araçtaki sürücüye de küfürler yağrıdı. Saldırıya uğrayan sürücü ise saldırı anını cep telefonuyla kaydetti.

Bu sırada "Maganda" diyerek diğer sürücüye tepki gösterdi.

Araca tekme atan sürücü ise daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Olay anı cep telefonu görüntülerine yansıdı.