Beyoğlu’nda tüneli trafiğe kapatan 13 motosikletliye 133 bin lira ceza

Düzenleme: Kaynak: DHA

Beyoğlu’nda 'eğlence' adı altında motosikletleriyle Kasımpaşa-Hasköy Tüneli’ni kapatarak trafiği tehlikeye düşüren 13 sürücüye toplam 133 bin 745 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, eğlence amacıyla motosikletleriyle Kasımpaşa-Hasköy Tüneli’ni trafiğe kapatan sürücülere yönelik çalışma başlattı.

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Güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler ve plaka bilgileri üzerinden kimlikleri tespit edilen 13 motosiklet sürücüsü yakalandı.

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Sürücülere, 'Araçların ters yönde sürülmesi', 'Tünel içinde duraklama yapılması', 'İzinsiz akrobasi hareketi yapılması' ve 'Kask, koruma başlığı kullanılmaması' suçlarından toplam 133 bin 745 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca 9 sürücü hakkında, 'Ulaşım araçlarının kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanılması' suçundan adli işlem başlatıldı. (

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