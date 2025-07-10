Beyoğlu’nda tüneli trafiğe kapatan 13 motosikletliye 133 bin lira ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, eğlence amacıyla motosikletleriyle Kasımpaşa-Hasköy Tüneli’ni trafiğe kapatan sürücülere yönelik çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler ve plaka bilgileri üzerinden kimlikleri tespit edilen 13 motosiklet sürücüsü yakalandı.

Sürücülere, 'Araçların ters yönde sürülmesi', 'Tünel içinde duraklama yapılması', 'İzinsiz akrobasi hareketi yapılması' ve 'Kask, koruma başlığı kullanılmaması' suçlarından toplam 133 bin 745 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca 9 sürücü hakkında, 'Ulaşım araçlarının kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanılması' suçundan adli işlem başlatıldı. (