Beyoğlu’nda turist cinayeti

İstanbul Taksim Beyoğlu'nda meydana gelen olayda Rus uyruklu Vyacheslav Vasilievich Neçipporçuk ile 4 kişi arasında kavga çıktı. Rus turist hayatını kaybetti.

Beyoğlu’nda turist cinayeti

Bu sırada Rus genci kalbinden bıçaklayan saldırganlar kaçtı. Olayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rus hayatını kaybetti.

Olayı görüp yaralı turistin yardımına koşan Hüseyin Yorulmaz, "Karşı sokaktan tartışa tartışa gelirken, diğer kişiyi gördüğümüzde elinde bıçak vardı. Bıçağı savuruyordu. Yerde yatarken biz elbisesini kaldırdığımızda çok fazla kan aktığını gördük. İlk müdahaleyi yapmaya çalıştık" dedi. Emniyetten ise olayla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

DHA

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