Beyoğlu’nda turistin akıl almaz yöntemi: Hesabı ödememek için tabağın içine saç teli koydu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Beyoğlu’nda turistin akıl almaz yöntemi: Hesabı ödememek için tabağın içine saç teli koydu

Beyoğlu Taksim’de bir büfede 800 liralık hesabı ödemek istemeyen turist yönetimi pes dedirtti. Turist sacından kopardığı saç telini tabağa koyarak çalışanları suçladı.

Olay, Beyoğlu Taksim'de hizmet veren bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, restoranda yemek yiyen turist, hesabın gelmesinin ardından garsonu çağırarak tabağında saç bulduğunu söyledi. Güvenlik kamerasını inceleyen çalışanlar, saçın yemeğe sonradan konulduğunu fark etti.

KAMERALAR KAYITTAYDI

Turistin yemeğine saç koyduğu anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, turistin hesap ödememek için yemeğine saç koyduğu anlar yer aldı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan büfe çalışanı Hayri Taş, "Olay gece geç saatlerde meydana geldi. Turist müşteriler büfeye geldikten sonra yemek siparişi verdiler. Ardından yemekleri bitmesine yakın turistler yanıma gelip temellerinden saç çıktığını söyledi. Bunu hesap ödememek için yaptılar. Bizde daha sonra güvenlik kamerasına baktık ve turistin saçını koparıp yemeğe koyduğunu gördük. Turistin amacı hesap ödememek için yemeğin üzerine saç koyup arbede çıkarmaktı. Yaklaşık 700-800 liralık bir hesap gelmişti. Bunu da ödememek için böyle bir yönteme başvurdular" dedi.

Beyoğlu’nda turistin akıl almaz yöntemi: Hesabı ödememek için çalışanları suçladı

Beyoğlu’nda turistin akıl almaz yöntemi: Hesabı ödememek için çalışanları suçladı

Beyoğlu’nda turistin akıl almaz yöntemi: Hesabı ödememek için çalışanları suçladı

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