Beyoğlu'nda yangın! Vatandaşlar can havliyle kaçtı

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti. O anlar ise telefon kameralarına yansıdı.

YANGIN SAAT 02:30'DA BAŞLADI

Yangın, Beyoğlu Kocatepe Mahallesi Kılburnu Sokak'ta saat 02:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı binanın giriş katında bulunan dükkandaki yorganlar henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tutuştu. Hızla büyüyen yangın, dükkanı tamamen sardı.

PANİKLE DIŞARI ÇIKTILAR, YANGINA MÜDAHALE ETTİLER

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, binada kalan 10 kişi kendilerini can havliyle dışarıya atıp yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık çabasıyla kontrol altına alındı. Yangın sırasında yoğun dumanın sokakta yayıldığı ve vatandaşların kendi çabalarıyla yangına müdahale etmeye çalıştığı anlar telefon kamerasına yansıdı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI VE İNCELEME BAŞLATILDI

İtfaiye ekipleri, yangın söndürüldükten sonra soğutma çalışmalarına devam etti ve olay yerinden ayrıldı. Yangının kesin çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.