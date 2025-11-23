Beyoğlu'nda, "yankesicilik" ve "hırsızlık" suçları kapsamında gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda 22 Eylül'de bir işyerinden 2 valiz, başka bir işyerinden de cep telefonu çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.

Ekipler, kimlik bilgileri belirlenen şüpheli Y.N'yi, Gümüşsuyu Mahallesi'nde yakaladı. Zanlının üst aramasında çalıntı telefon bulundu.

"Yankesicilik" ve "açıktan hırsızlık" ile suçlanan şüpheli, emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.