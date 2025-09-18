Beyoğlu’nda yaya tramvayın altında kaldı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, Tophane tramvay durağında yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Tophane tramvay durağında saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Kabataş'tan Eminönü istikametine giden tramvay yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarptı. Tramvay ile demir bariyerler arasına sıkışan kişiyi görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre aksayan seferler, tramvayın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Beyoğlu’nda yaya tramvayın altında kaldı

Beyoğlu’nda yaya tramvayın altında kaldı

Beyoğlu’nda yaya tramvayın altında kaldı

Beyoğlu’nda yaya tramvayın altında kaldı

Beyoğlu’nda yaya tramvayın altında kaldı

Beyoğlu’nda yaya tramvayın altında kaldı

Beyoğlu’nda yaya tramvayın altında kaldı

Beyoğlu’nda yaya tramvayın altında kaldı

Son Haberler
Girişken, girişimci, yatırımcı, yaptırımcı…
Girişken, girişimci, yatırımcı, yaptırımcı…
Greyfurt suyu ile bazı ilaçların birlikte tüketilmesinin tehlikelerini uzmanlar anlattı
Greyfurt suyu ile bazı ilaçların birlikte tüketilmesinin tehlikelerini uzmanlar anlattı
Yediği gol olay olmuştu! Nihat Kahveci'den İrfan Can Eğribayat için olay iddia
Yediği gol olay olmuştu! Nihat Kahveci'den İrfan Can Eğribayat için olay iddia
Beyoğlu’nda yaya tramvayın altında kaldı
Beyoğlu’nda yaya tramvayın altında kaldı
THY'yi karıştıran yasak aşk zinciri. Ahlaksız yazışmalar ortaya çıktı. Duyanın ağzı 1 karış açık kaldı
THY'yi karıştıran yasak aşk zinciri. Ahlaksız yazışmalar ortaya çıktı. Duyanın ağzı 1 karış açık kaldı