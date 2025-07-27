Beyoğlu'ndaki akılalmaz kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, fren arızası nedeniyle kontrolünü kaybeden bir İETT otobüsü, seyir halindeyken önündeki 10 araca çarptı.

Kazada 6 kişi yaralanırken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan temizlik görevlisi Uğur Tilkici (34) yaşamını yitirdi.

Kaza anına ait araç içi kamera görüntüleri kamuoyuyla paylaşılırken, ilk ifadesinin ardından serbest bırakılan otobüs şoförü Fadli A., yeniden gözaltına alındı.

Kaza, 22 Temmuz Salı günü saat 10.3/0 sıralarında Tarlabaşı Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, fren sisteminde arıza meydana gelen İETT otobüsü, önündeki araçlara çarparak zincirleme kazaya yol açtı. 10 aracın hasar gördüğü olayda, aralarında Beyoğlu Belediyesi'nde görevli temizlik işçilerinin de bulunduğu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Beyoğlu'ndaki zincirleme kazada flaş gelişme!

Olay anı, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarına ve şehir izleme sistemlerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otobüsün sağ şeritte hızla ilerlediği ve bir anda şerit değiştirerek öndeki araçlara çarptığı görülüyor. Aynı anlarda bir yaya, son anda otobüsün altından kurtulmayı başarıy

Kaza öncesine ait araç içi kamera kayıtlarında dikkat çekici bir detay ortaya çıktı. Görüntülere göre, otobüs sürücüsü Fadli A., araç seyir halindeyken koltuğundan kalkıyor. Bu esnada kontrolünü kaybeden otobüs, önündeki araçlara çarparak zincirleme kazaya neden oluyor.

Başından ağır yaralanarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan temizlik işçisi Uğur Tilkici, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada hafif yaralanan diğer kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan İETT şoförü Fadli A., ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Ancak gelişen yeni deliller ve kamera kayıtlarının ardından sürücü, yeniden gözaltına alındı. Şoför hakkında “Taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet verme” ve “Mala zarar verme” suçlamalarıyla işlem yapıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, İETT tarafından da teknik inceleme yürütüldüğü belirtildi. Kazanın nedenine ilişkin teknik raporun ilerleyen günlerde tamamlanması bekleniyor.