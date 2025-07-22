Beyoğlu'ndaki zincirleme kazada flaş gelişme!

İstanbul Beyoğlu'nda Tarlabaşı Bulvarı'nda saat 10.30 sıralarında zincirleme trafik kazası yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yolda ilerleyen İETT otobüsü freninde meydana gelen arıza nedeniyle önündeki 10 araca çarptı.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada 2'si Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı olarak çalıştığı öğrenilen temizlik görevlisi 6 kişi yaralandı. İhbar sonrası bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

İETT ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan İETT otobüsü şoförü Fadli A. (61) Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen şoförün ifadesinin alındığı ve 'taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek' ile 'mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

AĞIR YARALI ENTÜBE EDİLDİ

Kazada, başından yaralanarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan belediye çalışanı Uğur T.'nin (34), hayati tehlikesinin olduğu ve entübe edildiği öğrenildi. Yine kazada Abdullah S.'nin (33) ve taksi şoförü Yasin K. ile birlikte 3 yolcusunun da hafif yaralı olduğu öğrenildi.