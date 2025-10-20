Birçok etken nedeni ile Türkiye'de gergin bir toplum yaratılmış oldu. Bu gerginlik günlük hayattaki her türlü insan ilişkisine de doğrudan yanısyor.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre eşiyle kavga ettikten sonra eve alınmayan koca sinirlenip, oturduğu binanın çatısını yaktı. Olay sonrası kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydınlıkevler Ziya Paşa Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın son katında yaşayan A.S. iddiaya göre daha önceden eşiyle tartıştı. Tartışmanın ardından eve gelen A.S. eşinin kapıyı açmamasına sinirlenerek, binanın çatısını yaktı.

YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipler Büro Amirliği ekipleri de olaydan sonra kaçan A.S.'yi yakalamak için çalışma yaptı.

ŞAHIS YAKALANDI

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; A.S. bina yakınlarında kıskıvrak yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangına uykuda yakalandığını söyleyen ve komşusundan şikayetçi olduğunu dile getiren M.A., "A.S. her gün eve gelip, eşiyle çocuklarıyla tartışıyor. Çocukları ve eşi de kapıyı açamıyor. En son binanın camını kırıyor ve yukarı çıkıp, binanın çatısını ateşe veriyor. Kendisi benim üst katımda oturuyor" dedi.

BENZER BİR OLAY BEYOĞLU'NDA YAŞANDI

Öte yandan dün gece İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde de benzer bir kundaklama olayı meydana geldi.

Sevgilisi tarafından reddedilip binaya alınmadığı iddia edilen kadın, erkek arkadaşının hem çalıştığı yer hem de ikamet ettiği yer olan binanın çatısını yaktı.