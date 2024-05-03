Beyoğlu’nun göbeğinde askeri mühimmat bulundu

Olay Beyoğlu Örnektepe Mahallesi İmrahor Caddesi'nde yaşandı. Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu inşaat alanında yapılan çalışmalarda askeri mühimmat bulundu.

Korozyona uğrayan 30 adet havan topu bulundu. Mühimmatınsavcılık talimatıyla bertaraf edileceği öğrenildi.

Ayrıca emniyet birimleri tarafından havan toplarının muhafaza altına alındığı belirtildi.

HAVAN TOPU NEDİR?

Havan, piyade birliklerinin kullandığı bir silahtır. Üst açı grubu ile atış yapabilen, namlu ağzından elle tek tek doldurulan, bazı modellerinde mermi namlu içi dibindeki iğneye çarpar çarpmaz otomatik olarak ateşlenen bir silahtır.

Bazı modellerinde ise top ve obüslerdekine benzer ateşleme ipinin çekilmesiyle ateşlenen(piyade birliklerinin ateş destek silahlarıdır.