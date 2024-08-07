Beyonce'dan Kamala Harris'e büyük destek

Ünlü şarkıcı Beyonce, Trump'ın karşısında yer alan Kamala Harris'in seçim kampanyasına 4 milyon dolar bağışlayacağı bildirildi.

Daha önce "Freedom" şarkısını Kamala Harris'in kampanyasında kullanmak üzere paylaşan Beyonce, şimdi de büyük bir bağış yapma kararı aldığı ifade edildi.

Beyonce, Demokratların adayı Kamala Harris'in kampanyasına 4 milyon dolar bağışta bulunacak. Bu hamlesiyle Harris'e olan desteğini bir kez daha göstermiş oldu.

BAĞIŞ TOPLAMA ETKİNLİĞİNE KATILACAK

Beyonce sadece bağış yapmakla kalmayacak, aynı zamanda yaklaşan bir bağış toplama etkinliğine de katılacak.

SAHNE ALMAK İÇİN PROGRAMINI BOŞALTTI

Beyonce'ye yakın kaynaklar, şarkıcının kampanya kapsamındaki bir etkinlikte sahne alacağını ve bunun için programını boşalttığını belirtti.