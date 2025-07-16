Beyonce'nin kariyerini sarsan skandal! Şarkıları çalındı

Dünyaca ünlü yıldız Beyonce, konserine 48 saat kala kariyerini bitirecek bir skandalla karşı karşıya kaldı. Beyonce'nin Atalanta'da arabasından valizi çalındı. Polis raporuna göre, çalınanlar arasında Beyonce’nin henüz yayımlanmamış şarkıları da bulunuyor.

HIRSIZLAR GİZLİ MATERYALLERLE KAYIPLARA KARIŞTI

Hırsızlar, içinde görüntü kayıtları, konser takvimi ve sahne set listelerinin bulunduğu beş USB bellek, iki MacBook dizüstü bilgisayar, Apple marka kulaklıklar, lüks kıyafet ve aksesuarlar ile sanatçıya ait "gizli materyalleri" alıp kayıplara karıştı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Atlanta polisi olayla ilgili soruşturma başlattı ve kimliği açıklanmayan bir şüpheli için yakalama kararı çıkardı.

Tüm bu gelişmelere rağmen, 43 yaşındaki Beyoncé 73 bin kişilik stadyumda sahneye çıkarak performans serisine pazartesi gecesi başladı. Sanatçının dünya turnesi, Temmuz ayının sonunda Las Vegas’ta vereceği iki konserle sona erecek.