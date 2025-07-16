Beyonce'nin kariyerini sarsan skandal! Şarkıları çalındı

Kaynak: Haber Merkezi
Beyonce'nin kariyerini sarsan skandal! Şarkıları çalındı

Müziğin First Lady’si olarak hafızalara kazınan Beyonce’nin kariyeri sallantıda. Beyonce’nin ultra lüks cipi soyuldu, çalınan materyallerin arasında yayımlanmamış şarkıları olduğu ortaya çıktı.

Dünyaca ünlü yıldız Beyonce, konserine 48 saat kala kariyerini bitirecek bir skandalla karşı karşıya kaldı. Beyonce'nin Atalanta'da arabasından valizi çalındı. Polis raporuna göre, çalınanlar arasında Beyonce’nin henüz yayımlanmamış şarkıları da bulunuyor.

676.jpg

HIRSIZLAR GİZLİ MATERYALLERLE KAYIPLARA KARIŞTI

Hırsızlar, içinde görüntü kayıtları, konser takvimi ve sahne set listelerinin bulunduğu beş USB bellek, iki MacBook dizüstü bilgisayar, Apple marka kulaklıklar, lüks kıyafet ve aksesuarlar ile sanatçıya ait "gizli materyalleri" alıp kayıplara karıştı.

9-001.jpg

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Atlanta polisi olayla ilgili soruşturma başlattı ve kimliği açıklanmayan bir şüpheli için yakalama kararı çıkardı.

Tüm bu gelişmelere rağmen, 43 yaşındaki Beyoncé 73 bin kişilik stadyumda sahneye çıkarak performans serisine pazartesi gecesi başladı. Sanatçının dünya turnesi, Temmuz ayının sonunda Las Vegas’ta vereceği iki konserle sona erecek.

8-001.jpg

tekqwg462kui6xf2bv95wq.webp

u8u8.jpg

uuu.jpg

vcwmotmsg0appwmurnctwg.webp

wndrvjdiruulvkpgwnimvg.webp

Son Haberler
12 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı!
12 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı!
Bakım merkezinde kan donduran olay! Kadının gözlerini oydu
Bakım merkezinde kan donduran olay! Kadının gözlerini oydu
Beşiktaş'ta kriz! Yeni transfer gelmiyor
Beşiktaş'ta kriz! Yeni transfer gelmiyor
İsrail Şam'ı vurdu! Patlama sesleri duyuldu
İsrail Şam'ı vurdu! Patlama sesleri duyuldu
Kızı ve torununu katletmişti! Katilin inkar oyunu ağızları açık bıraktı!
Kızı ve torununu katletmişti! Katilin inkar oyunu ağızları açık bıraktı!