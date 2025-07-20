Beypazarı’nda bisiklet hırsızları yakayı ele verdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Beypazarı’nda bisiklet hırsızları yakayı ele verdi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, bisiklet hırsızlığı yapan 3 şahıs gözaltına alındı.

Beypazarı'nda son dönemde artan bisiklet hırsızlıklarına karşı Asayiş Büro Amirliği ekipleri titiz bir çalışma yürüttü. Yapılan operasyon sonucu, farklı tarihlerde ve adreslerde çok sayıda bisiklet çalan 3 kişi tespit edilerek gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekiplerinin takibi sayesinde ele geçirilen çalıntı bisikletler, sahiplerine teslim edildi. Yetkililer, ilçe genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması adına çalışmaların kararlılıkla süreceğini belirtti.

Son Haberler
Galatasaray'dan mutlu hazırlık
Galatasaray'dan mutlu hazırlık
İYİ Partili Turan Çömez'den ortalığı karıştıracak Murat Çalık iddiası!
İYİ Partili Turan Çömez'den ortalığı karıştıracak Murat Çalık iddiası!
“Silah yakma töreni tiyatro,PKK talepleri karşılansın istiyor"
“Silah yakma töreni tiyatro,PKK talepleri karşılansın istiyor"
Çaykur Rizespor'a Arnavut orta saha
Çaykur Rizespor'a Arnavut orta saha
Tunceli’de tünelde trafik kazası: 8 kişi yaralandı
Tunceli’de tünelde trafik kazası: 8 kişi yaralandı