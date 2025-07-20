Beypazarı’nda bisiklet hırsızları yakayı ele verdi

Beypazarı'nda son dönemde artan bisiklet hırsızlıklarına karşı Asayiş Büro Amirliği ekipleri titiz bir çalışma yürüttü. Yapılan operasyon sonucu, farklı tarihlerde ve adreslerde çok sayıda bisiklet çalan 3 kişi tespit edilerek gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekiplerinin takibi sayesinde ele geçirilen çalıntı bisikletler, sahiplerine teslim edildi. Yetkililer, ilçe genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması adına çalışmaların kararlılıkla süreceğini belirtti.