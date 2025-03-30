Beypazarı’nda toplu bayramlaşmada kahvaltı geleneği

Kaynak: İHA
Beypazarı’nda toplu bayramlaşmada kahvaltı geleneği

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bayram namazı sonrası kahvaltı geleneği sürüyor.

Beypazarı ilçesine bağlı Kuyucak Mahallesi'nde kılınan bayram namazı sonrası mahalle halkı yıllardır sürdürdükleri bayram namazı bayramlaşma'dan sonra mahalle Derneği'nin düzenlediği kahvaltı geleneğini her seneki gibi bu senede devam ediyor

Kuyucak Mahallesi Dernek Başkanı Ahmet Kaşak ve Mahalle Muhtarı Nuri Öztürk Ramazan Bayramı Namazı sonrası dernek tarafından düzenlenen kahvaltıda bütün mahalle sakinlerinin katıldığını ifade etti. Mahalle adına 7'den 70'e herkesin katıldığı coşkulu bir bayramlaşma töreni yapıldığını geleneklerini sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Beypazarı’nda toplu bayramlaşmada kahvaltı geleneği

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