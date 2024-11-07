Beyrut Havalimanı'nda dehşet anları. İsrail vurdu, çalışanlar ne yapacağını şaşırdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Beyrut Havalimanı'nda dehşet anları. İsrail vurdu, çalışanlar ne yapacağını şaşırdı

İsrail savaş uçaklarının Beyrut Uluslararası Havalimanı yakınlarına düzenlediği saldırılar nedeniyle havalimanında küçük çaplı hasar meydana geldiği bildirildi. İsrail uçaklarının piste 150 metre mesafedeki bir noktayı vurdukları belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının Beyrut Uluslararası Havalimanı yakınlarına düzenlediği saldırılar nedeniyle havalimanında küçük çaplı hasar meydana geldiği bildirildi.Füzelerin pistin 150 metre yakınındaki bir noktayı hedef aldığı görüldü. Görüntülerde füzelerin patladığı anda bir helikoterin kalkışa hazırlandığı görüldü.

Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, bu kez ülkenin hava trafiğini riske attı. Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail savaş uçaklarının Beyrut Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki bölgelere bir dizi ağır bombardıman gerçekleştirdiği bildirildi. Yaşanan patlamalar nedeniyle havalimanında küçük çaplı hasar meydana geldiği aktarılırken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı kaydedildi. Havalimanının faaliyette olduğu sırada piste yalnızca metrelerce uzaklıkta meydana gelen patlamalar amatör kameralara yansıdı.

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Beyrut Havalimanı'nda dehşet anları. İsrail vurdu, çalışanlar ne yapacağını şaşırdı

Beyrut Havalimanı'nda dehşet anları. İsrail vurdu, çalışanlar ne yapacağını şaşırdı

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