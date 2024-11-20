Beyşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 20 Kasım 2024 / 00:01

BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/159 Esas

KARAR NO : 2024/690

DAVALI : FATMA BALCI - 48286451772 - Yusuf ve Keziban kızı - 01/01/1935 doğumlu

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma davasında Konya ili, Beyşehir ilçesi, Karahisar mahallesi, 113 ada 19 nolu parselin 516,42 m²'lik kısmında irtifak hakkı tesisi için kamulaştırma bedelinin tespiti ile bu bedelin peşin ödenmesi karşılığında TEDAŞ adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Ziraat bilirkişileri ve GDU bilirkişi tarafından mahkememize sunulan ortak raporda; toplam kamulaştırma bedelinin 8.663,20 TL olarak hesaplandığı bildirilmiştir.

Davanın KABULÜ ile;

1-Konya ili, Beyşehir ilçesi, Karahisar mahallesi, 113 ada19 parsel sayılı taşınmazın, fen bilirkişisi Aydın Aktaş'ın raporu ve krokisinde IR1 şeklinde gösterilen parsel içerisinde kalan 516,42 m² miktarındaki kısmında davacı idare lehine daimi irtifak hakkı TESİSİNE, irtifak hakkının davacı TEDAŞ adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

2-Dava konusu Konya ili, Beyşehir ilçesi, Karahisar mahallesi, 113 ada 19parsel sayılı taşınmazda daimi irtifak kamulaştırması yapılan alanın kamulaştırma bedelinin 8.663,20-TL olduğunun TESPİTİNE şeklinde verilen karar ile dava dilekçesi ve bilirkişi raporu özetinin tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.