Beyşehir Belediye Başkanlığı'ndan

Yayın Tarihi: 06 Kasım 2024 / 00:01

BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda yazılı 9 (Dokuz ) adet gayrimenkul, 2886 sayılı yasanın 45.inci maddesi hükmü gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır.

Sıra No İl, İlçe Mahalle Ada No Parsel No Mevkii Cinsi Yüzöl- çümü (m2) Hisse Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (%3) (TL) 1 Çetmi/Selimiye 228 96 Akçabelen Tarla 21625,02 Tam 5.406.000,00 162.180,00 2 Çukurağıl 169 14 Köyiçi Üç Katlı Kargir Ev 41,09 Tam 410.000,00 12.300,00 3 Doğanbey 329 3 Yenice Arsa (Dükkan) 65,77 Tam 600.000,00 18.000,00 4 Doğanbey 329 17 Karşıyaka Yenice Arsa (Dükkan) 59,15 Tam 300.000,00 9.000,00 5 Yenidoğan/ Yüksek 506 2243 Hüyükardı Arsa (Dükkan) 176,93 Tam 550.000,00 16.500,00 6 Yenidoğan/ Yüksek 506 2244 Hüyükardı Arsa (Dükkan) 155,04 Tam 500.000,00 15.000,00 7 Yenidoğan/ Yüksek 506 2245 Hüyükardı Arsa 125,94 Tam 240.000,00 7.200,00 8 Yenidoğan/ Yenice 524 1251 Derebağ Arsa 823,18 Tam 620.000,00 18.600,00 9 Yenidoğan/ Yenice 524 1252 Derebağ Arsa 654,77 Tam 495.000,00 14.850,00

1. İhale 19/11/2024 Salı günü saat 11.00 de belediye encümen toplantı salonunda ve encümen huzurunda yapılacaktır.

2. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için istenilen belgeler;

2.1.Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu. (Nakdi geçici teminat bedelleri, Beyşehir Belediye Başkanlığının, Ziraat Bankası TR07 0001 0001 7231 7984 0350 01, Vakıfbank TR68 0001 5001 5800 7292 2898 41, Halk Bankası TR73 0001 2009 5130 0007 0000 16 nolu hesaplarına veya belediyemiz veznesine yatırılacaktır.)

2.2.Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi.

2.3.Gerçek kişiler için Yerleşim Yeri Belgesi.

2.4.Gerçek kişiler için, ihaleye vekâleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname.

2.5. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi ve Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve noter tasdikli imza sirküleri.

2.6. Belediyemize borcu olmadığını gösteren belge.

3. İştirakçilerin ihale için istenilen evrakları ihale günü saat 10.30’a kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir.

4. Ödemeler; İhale tarihini takip eden 15 gün içerisinde yapılacaktır.

5. İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 500,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.

İlan olunur.

Adil BAYINDIR

Belediye Başkanı