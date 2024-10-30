Beyşehir Gölü Milli Parkı’ndaki sazlık alan yangını

Kaynak: DHA
Beyşehir Gölü Milli Parkı’ndaki sazlık alan yangını

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü Milli Parkı'ndaki sazlık alanda akşam saatlerinde çıkan yangın, alevlerin hızla yayılmasına neden oldu.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Olayın ardından, Beyşehir şehir merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafedeki göl kıyısındaki alana itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Beyşehir-Antalya kara yolundaki Güldibi mevkisinde meydana gelen yangına, ekipler müdahale ediyor. Ancak, sazlık alanın bataklık olmasından dolayı yangına müdahale etmekte zaman zaman zorluk yaşanıyor. Yükselen alevler ve yoğun duman, ilçe merkezinden de görülebiliyor. Bu süreçte, polis ekipleri yangın mahallinde önlemler alırken, müdahale çalışmalarını izlemek isteyen araçların yangın sahasına yaklaşmasına izin verilmiyor. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

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