Beyşehir Gölünün can damarı kurudu

Beyşehir Gölü'nü beslemek ve çevresindeki tarım arazilerine su sağlamak amacıyla inşa edilen barajda, yaz dönemi boyunca su seviyesi neredeyse dip seviyelere kadar indi ve barajda neredeyse su kalmadı. Sosyal medyada paylaşılan ve objektiflere yansıyan son görüntüler, barajdaki dramatik su kaybını gözler önüne serdi.

BARAJDA SU SEVİYESİ KRİTİK SEVİYEDE

DSİ (Devlet Su İşleri) yetkilileri, bölgeye giderek su seviyesinin azalması ve kuraklık etkilerini yerinde inceledi. DSİ 4. Bölge Müdürü Mehmet Alp ve beraberindeki ekipler, barajda yaşanan kuraklık durumunu yerinde tespit etti. Özellikle barajda çoğalması için salınan balıkların, dip sularında sıkışıp kaldığı görüldü.

Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı, Beyşehir Gölü'nü besleyen en önemli su kaynaklarından biri olarak kabul ediliyor. Ancak, bu yıl kış mevsimindeki yetersiz yağışlar nedeniyle Gembos Derivasyonu aracılığıyla barajdan Beyşehir Gölü’ne su takviyesi yapılamadı. Bunun sonucunda, Gembos Ovası ve çevresindeki ekili alanlar da susuz kaldı. Kuraklık yüzünden zor durumda kalan çiftçiler, sulama yapamayıp bazı ürünlerini kaybetti, hatta bazıları ekim yapmaktan vazgeçmek zorunda kaldı.

Derebucak ilçesinde yaşanan kuraklık nedeniyle ilçe halkı, Temmuz ve Ağustos aylarında iki kez yağmur duasına çıktı. Çamlık Mahallesi ve ilçe merkezinde düzenlenen yağmur duası programları sonrasında yaz döneminin son günlerinde bir miktar yağış kaydedildi. Özellikle son bir haftadır aralıklarla etkili olan yağışlar, Derebucak ilçesinde yüzleri bir nebze de olsa güldürdü. Meteoroloji verilerine göre, son 5 gün içinde ilçede metrekareye toplam 10,4 kilogram yağış düştü.

Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı, her yıl 130 milyon metreküp suyun Beyşehir Gölü’ne takviye edilmesini hedefleyen bir yapıdır. Bu su, Gembos Derivasyon Kanalı vasıtasıyla Beyşehir Gölü’ne ulaştırılır. Barajdan aktarılan su, ilkbahar ve yaz aylarında Gembos Ovası ve güzergahındaki ekili alanların sulanmasında kritik bir rol oynar.