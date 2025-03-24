Beyşehir hayvanlar için seferber oldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde büyükbaş hayvan aşılama kampanyası çalışmaları devam ediyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2025 yılı hayvan hastalıkları ile mücadele programı kapsamında yürütülen ilkbahar dönemi şap aşılama kampanyasının sürdüğü belirtildi. Açıklamada, kampanya ile 2 aylıktan büyük tüm sığır cinsi büyükbaş hayvanların şap hastalığına karşı aşılanmakta olduğu kaydedildi. Açıklamanın devamında, şap aşılama kampanyasına eş zamanlı olarak büyükbaş hayvanlar için brusella hastalığına karşı da kitlesel olarak konjuktival brusella aşısı uygulaması yapıldığı da hatırlatılarak, şunlar kaydedildi: