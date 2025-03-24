Beyşehir hayvanlar için seferber oldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde büyükbaş hayvan aşılama kampanyası çalışmaları devam ediyor.
Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2025 yılı hayvan hastalıkları ile mücadele programı kapsamında yürütülen ilkbahar dönemi şap aşılama kampanyasının sürdüğü belirtildi. Açıklamada, kampanya ile 2 aylıktan büyük tüm sığır cinsi büyükbaş hayvanların şap hastalığına karşı aşılanmakta olduğu kaydedildi. Açıklamanın devamında, şap aşılama kampanyasına eş zamanlı olarak büyükbaş hayvanlar için brusella hastalığına karşı da kitlesel olarak konjuktival brusella aşısı uygulaması yapıldığı da hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:
Ayrıca, küçükbaş hayvancılık işletmelerinde koyun keçi türü hayvanlara brusella, veba ve çiçek aşısı uygulanmakta ve kimliklendirme çalışmaları yapılmaktadır. Büyükbaş hayvanlarda et ve süt veriminde ciddi kayıplara neden olan şap hastalığı ile mücadele için aşı yaptırmak büyük önem taşımaktadır. Şap aşısı; hastalığa karşı koruyucu olması yanında, büyükbaş hayvanların sevkleri ve buzağı destekleme işlemleri için de mecburidir. Hayvanları aşı ile hastalıktan korumak, tedavi etmekten daha kolaydır. İlçe müdürlüğümüz hayvan sağlığı birimi olarak hayvanlarımızın sağlığı, güvenilir hayvansal ürünlerin üretimi ve tüketimi için 7 gün 24 saat esaslı çalışmaktayız.