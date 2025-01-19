Beyşehir’de feci kaza! Koreli turistleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Beyşehir’de feci kaza! Koreli turistleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Koreli turistleri taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada Eyüp Eyi (41) ve oğlu Mehmet Eyi (17) öldü, 5'i Koreli, 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Beyşehir-Antalya kara yolu Akçabelen Mahallesi’ndeki kavşakta meydana geldi.

beysehirde-feci-kaza-koreli-turistleri-tasiyan-minibus-ile-otomobil-carpisti-2-olu-6-yarali-yenicag-1.jpg

Kapadokya'dan Antalya'ya dönen Koreli Lee Hyogeun'un kullandığı 07 BIN 111 plakalı minibüs, Ferhat Türksoy yönetimindeki 42 Y5545 plakalı otomobilli çarpıştı.

beysehirde-feci-kaza-koreli-turistleri-tasiyan-minibus-ile-otomobil-carpisti-2-olu-6-yarali-yenicag-2.jpg

Kazada otomobildeki Eyüp Eyi hayatını kaybetti, sürücüsü Türksoy ve yanındaki Mehmet Eyi ile minibüs şoförü Lee Hyogeun ve beraberindeki 4 Koreli turist yaralandı.

Turistleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda ölü varTuristleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda ölü var

beysehirde-feci-kaza-koreli-turistleri-tasiyan-minibus-ile-otomobil-carpisti-2-olu-6-yarali-yenicag-3.jpg

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

beysehirde-feci-kaza-koreli-turistleri-tasiyan-minibus-ile-otomobil-carpisti-2-olu-6-yarali-yenicag-4.jpg

Burada tedavi altına alınan Mehmet Eyi de doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

beysehirde-feci-kaza-koreli-turistleri-tasiyan-minibus-ile-otomobil-carpisti-2-olu-6-yarali-yenicag-5.jpg

Hayati tehlikesi bulunan Ferhat Türksoy da ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.

beysehirde-feci-kaza-koreli-turistleri-tasiyan-minibus-ile-otomobil-carpisti-2-olu-6-yarali-yenicag-6.jpg

Minibüsün kiralık olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

beysehirde-feci-kaza-koreli-turistleri-tasiyan-minibus-ile-otomobil-carpisti-2-olu-6-yarali-yenicag-7.jpg

beysehirde-feci-kaza-koreli-turistleri-tasiyan-minibus-ile-otomobil-carpisti-2-olu-6-yarali-yenicag-8.jpg

beysehirde-feci-kaza-koreli-turistleri-tasiyan-minibus-ile-otomobil-carpisti-2-olu-6-yarali-yenicag-9.jpg

beysehirde-feci-kaza-koreli-turistleri-tasiyan-minibus-ile-otomobil-carpisti-2-olu-6-yarali-yenicag-10.jpg

beysehirde-feci-kaza-koreli-turistleri-tasiyan-minibus-ile-otomobil-carpisti-2-olu-6-yarali-yenicag-12.jpg

Son Haberler
Aziz İhsan Aktaş’ın AKP’lilerle ortak gemisi: AKP'lilere yanaşınca girişimci CHP'lilere bulaşınca çete lideri
Aziz İhsan Aktaş’ın AKP’lilerle ortak gemisi: AKP'lilere yanaşınca girişimci CHP'lilere bulaşınca çete lideri
Tarkan Suudi Arabistan’ı salladı. Yer yerinden oynadı
Tarkan Suudi Arabistan’ı salladı. Yer yerinden oynadı
Beyşehir’de feci kaza! Koreli turistleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
Turistleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var
TikTok ve Perplexity birleşme yolunda
TikTok ve Perplexity birleşme yolunda
2025 raporu açıklandı: Kanserden ölenlerin sayısı azaldı, kadın vakaları arttı
2025 raporu açıklandı: Kanserden ölenlerin sayısı azaldı, kadın vakaları arttı