Beyşehir’de feci kaza! Koreli turistleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Beyşehir-Antalya kara yolu Akçabelen Mahallesi’ndeki kavşakta meydana geldi.

Kapadokya'dan Antalya'ya dönen Koreli Lee Hyogeun'un kullandığı 07 BIN 111 plakalı minibüs, Ferhat Türksoy yönetimindeki 42 Y5545 plakalı otomobilli çarpıştı.

Kazada otomobildeki Eyüp Eyi hayatını kaybetti, sürücüsü Türksoy ve yanındaki Mehmet Eyi ile minibüs şoförü Lee Hyogeun ve beraberindeki 4 Koreli turist yaralandı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Mehmet Eyi de doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Hayati tehlikesi bulunan Ferhat Türksoy da ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.

Minibüsün kiralık olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme sürüyor.