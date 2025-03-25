Beyşehir’de zirai don kontrolü yapıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Beyşehir’de zirai don kontrolü yapıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde tarım görevlileri meyve bahçelerinde don zararı kontrolleri yaptı.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ziraat mühendislerinden oluşan teknik personel, ilçenin kırsal alanında çiftçi ziyaretleri yaptı.

Ziyaretlerde sahada kontroller yapan görevliler, hububat ekili alanlar ile meyve bahçelerinde fenolojik gözlem gerçekleştirirken zirai don zararı olup olmadığının kontrollerini de yaptı. Faaliyetlerle ilgili yapılan açıklamada, çiftçi ziyaretleri esnasında talepte bulunan üreticilere ziraat mühendislerince uygulamalı budama eğitimleri ve bahçe ıslahı konularında destek de sağlandığı belirtilerek, çiftçilere tarımsal üretim alanlarında herhangi bir problemle karşılaşması halinde ilçe müdürlüğünün ilgili birimlerinden teknik destek alınabileceği de hatırlatıldı.

Beyşehir’de zirai don kontrolü yapıldı

Beyşehir’de zirai don kontrolü yapıldı

Beyşehir’de zirai don kontrolü yapıldı

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