Beytullah Avrupa üçüncüsü

Ay - Yıldızlı güreşçilerimiz Macaristan'da tarih yazmaya devam ediyor.

Beytullah Avrupa üçüncüsü

Editör: Ufuk Cingöz

Milli güreşçimiz Beytullah Sarı, Macaristan'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 85 kiloda bronz madalya alarak tarihi bir başarıya imza attı.

Kaposvar kentinde düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde serbest stilde sporcular madalya mücadelesi verdi.

Serbest stil 85 kiloda Beytullah Sarı, bağımsız katılım sağlayan sporcu Timur Sakirkin'i mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Grekoromen stilde ise 41 kiloda Yusuf Mert Kaya ve 85 kiloda Eyüp Önen bronz madalya müsabakasına çıkma hakkı elde etti.


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