Beyza ne demek? Beyza isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Beyza da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Beyza ne demek? Beyza isminin anlamı nedir?

KAYNAK: Haber Merkezi
Beyza ne demek? Beyza isminin anlamı nedir?

Beyza adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Beyza isminin anlamını araştırıyor. Peki, Beyza ne demek? Beyza isminin anlamı nedir?

BEYZA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Beyza ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Yumurta.

- Balık yumurtası.

- Çok (daha, en, pek) beyaz.

- Cennetteki altıncı bahçenin adı.

- Sevilen, el üstünde tutulan.

BEYZA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Beyza ismi Kur'an-ı Kerim'de (Araf Suresi 108. Ayet ve Neml Suresi 12. Ayet) geçmektedir ve Beyza ismini koymak caizdir.

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