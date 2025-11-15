Beyoğlu’ndaki restoranında hırsızlık iddiası ile çalışanını tekme, yumruk ve beyzbol sopasıyla darbeden sosyal medya fenomeni Bahadır Ünlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada yoğun tepkiler alan fenomen için Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ünlü gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından kasten yaralama suçundan adliyeye sevk edildi.
Dilek Yaman Demir'in haberine göre; savcılıktaki işlemleri tamamlanan Ünlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
RESTORANI MÜHÜRLENDİ
Olayın ardından Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri de Ünlü’nün işlettiği restoranı mühürledi.