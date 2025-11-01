Amazon hisseleri, Wall Street’in beklentilerini aşan güçlü kazanç raporunun ardından cuma günü rekor seviyeye yükseldi. Şirketin kurucusu Jeff Bezos servetine bir günde milyarlarca dolar ekledi.

Perşembe günü yüzde 3,2 değer kaybeden Amazon hisseleri, kazanç raporunun açıklanmasının ardından cuma sabahı işlemlerin açılmasıyla birlikte yüzde 11,5 artarak 248,60 dolar seviyesine çıktı.

Bezos’un serveti cuma günü yaklaşık 24 milyar dolar artış gösterdi. Forbes’a göre Amazon’un yüzde 8 hissesine sahip olan dünyanın en zengün üçüncü kişisi Bezos’un toplam serveti 259,4 milyar dolara yükseldi.

Perşembe günü hisselerdeki düşüş nedeniyle yaşadığı 6,6 milyar dolarlık kayıp böylece fazlasıyla telafi edildi.

Amazon hisseleri, şubat ayında 240 doların üzerini görerek rekor kırdıktan sonra nisan ayında 161,38 dolara kadar gerilemişti. O günden bu yana değer kazancı yüzde 53’e ulaştı. Hisseler yıl başından bu yana ise yüzde 12’den fazla yükseldi