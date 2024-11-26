Bianca Belair nefes kesen mücadeleden zaferle ayrıldı

Monday Night Raw’da gerçekleşen ana etkinlikte Bianca Belair, WWE Kadınlar Şampiyonu Nia Jax’i mağlup ederek takımına Survivor Series: WarGames maçında önemli bir avantaj sağladı. Belair, Rhea Ripley, IYO SKY ve Naomi ile birlikte Jax, Liv Morgan, Raquel Rodriguez, Tiffany Stratton ve Candice LeRae’ye karşı mücadele edecek. Ancak Bianca’nın takımında hâlâ bir eksik bulunuyor ve bu boşluğu dolduracak isim olarak Bayley öne çıkıyor.

Belair’ın eski rakibi Bayley, Raw gecesinde takımın güvenini kazanmak için kritik bir rol oynadı. Bianca’nın partneri Jade Cargill’in SmackDown’da sakatlanmasının ardından Bayley’nin ismi, Naomi tarafından önerildi. Ancak geçmişteki çatışmalar nedeniyle Bianca ve IYO SKY, bu öneriye temkinli yaklaştı. Bayley, Jax ile yapılan maçta sergilediği müdahalelerle bu güvensizlikleri aşmaya çalıştı.

BAYLEY’DEN KRİTİK MÜDAHALE

Maç sırasında Nia Jax, Belair’a Samoan Drop yaparak üstünlük sağladı ve rakibinin kafasını çelik basamaklara vurdu. Jax, seyirciyi provoke etmek için iplerin üzerine çıktığında Bayley devreye girdi. Eski şampiyon, Jax’i turnbuckle’a çarptırarak Belair için fırsat yarattı.

Bu müdahaleyi iyi değerlendiren Bianca, 450 Splash hareketiyle Nia Jax’i tuş etti ve galibiyeti aldı. Maçın ardından Belair ve Bayley’nin gülümseyerek birbirlerine onay verdiği görüldü. Bu gelişme, Bayley’nin takımın beşinci üyesi olma ihtimalini güçlendirdi.

KADINLAR WARGAMES’E DOĞRU

Bu zaferle Bianca Belair’in liderlik ettiği ekip, Survivor Series öncesinde güçlü bir konuma ulaştı. Bayley’nin dahil olup olmayacağı resmen açıklanmasa da, takımın uyumu ve Bayley’nin katkıları merakla bekleniyor. Nia Jax, Liv Morgan ve takım arkadaşları için bu maç kritik bir sınav olacak. WWE Survivor Series: WarGames, kadınlar güreşinin en heyecan verici mücadelelerinden birine sahne olmaya hazırlanıyor.