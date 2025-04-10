Biber acı mı tatlı mı anlamak artık çok kolay! Şeflerin uyguladığı 3 tüyo

Mutfaklarımızın vazgeçilmez sebzelerinden biri olan biber, bazen tatlı bazen de acı sürprizler yapabiliyor. Özellikle pazardan veya marketten alınan biberlerin acılık derecesini önceden kestirmek zor olabiliyor. Ancak endişelenmeyin, şeflerin uyguladığı bazı basit tüyolar sayesinde biberin acı mı tatlı mı olduğunu kolayca anlayabilirsiniz. İşte size yardımcı olacak 3 pratik yöntem:

1. Sap Kısmına Bakın:

Biberin sapının gövdeyle birleştiği yerde taç yapraklar bulunur.

Bu yapraklardaki yıldız şeklindeki çıkıntıların sayısına dikkat edin.

Eğer çıkıntı sayısı 5 veya daha azsa, biber genellikle tatlıdır.

Çıkıntı sayısı 6 veya daha fazlaysa, biberin acı olma olasılığı yüksektir.

2. Koku Testi:

Biberi ortadan ikiye kırın ve hafifçe koklayın.

Eğer keskin ve yakıcı bir koku alıyorsanız, biber muhtemelen acıdır.

Tatlı biberlerin kokusu daha hafiftir.

3. Doku ve Görünüm: