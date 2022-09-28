Bunamayı ikiye katlıyor. Yemekleri sakın böyle yemeyin

CNN Türk’te yer alan habere göre; Yeni yapılan araştırma sonuçlarına göre, biberli yemek yemek bunama riskini artırdığı ortaya çıktı.

Çalışmalara göre demans vakalarının sayısı, dünya genelindeki nüfus yaşlandıkça 2050 yılına kadar üç katına çıkacağı vurgulandı.

Yaş, bilişsel gerilemenin tek nedeni değildir. Araştırma ayrıca, acı biberleri bunama durumu için daha yüksek bir riske bağladı. Biberin içindeki kapsaisin, besine tadını veren bileşiktir. Bu bileşiğin birçok faydası olmakla beraber bazı zararları da var. Uzmanlar kapsaisinin bilişsel gerileme ile bağlantılı olduğunu ifade etti.

BİBERLERİN YIKICI ETKİSİ

Ayrıca, biberlerin potansiyel olarak “yıkıcı” etkilerini vurgulayan tek kişi beslenme uzmanı değildir.

Nutrients dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, baharatlı içerik bunama riskini neredeyse ikiye katlayabilir. 4.852'den fazla Çinli yetişkinin katıldığı çalışmada, araştırmacılar günde 50 gramdan fazla acı biber yemenin artan bir risk ile ilişkili olduğunu belirlediler.

HÜCRE ÖLÜMÜNE YOL AÇIYOR

Beslenme uzmanı Rory Batt konuyla ilgili şunları ifade etti:

“Birkaç çalışmada kapsaisin'in eksitotoksisite olarak bilinen bir fenomen yoluyla (nöronal) hücre ölümüne yol açtığı bulundu. Temel olarak, çok yüksek doz kapsaisin, sonunda hücre ölümüne yol açan bir dizi olayı başlatan TRPV1 adlı bir reseptörü aktive ederek aşırı ve uzun süreli hücresel kalsiyum salınımına neden olabilir. Bu eksitotoksisite olarak bilinir. Bilişsel gerileme kısmen nörodejenerasyon (nöron hücrelerinin ölümü) tarafından desteklendiğinden, kapsaisinin bu mekanizma yoluyla [bilişsel gerilemede] bir rol oynama olasılığı vardır.”