Biberon çürükleri diş yapısını bozuyor!

Erken çocukluk döneminde sıklıkla görülen biberon çürüğü, yanlış beslenmeye bağlı, oldukça ciddi sonuçlara yol açabilen bir sorundur. Erken yaşlarda oluştuğu için tedavisi de zor olan bir enfeksiyon rahatsızlığıdır.

Biberon çürükleri süt dişlerinde erken dönemde oluşan çürüklerdir. Mutlaka tedavi edilmesi gereken bu sorun tedavi edilmediği takdirde süt dişlerinin yerine gelecek olan daimi dişlerin sağlığını kötü şekilde etkiler. Biberon çürükleri uzun süre biberon kullanımı veya yanlış şekilde biberon kullanımı nedeniyle oluşur. Ancak süt dişlerinde meydana gelen çürükler farklı unsurlara bağlı olarak da meydana gelebilir. Örneğin emziğe bal, reçel veya pekmez sürüp bebeğe vermek gibi..

Süt dişleri 7 ila 12 yaşlarına kadar ağızda sağlıklı şekilde bulunması gereken dişlerdir. Biberon çürüğü ilerleyip sinir dokularına ulaştığı zaman bazı şikayetlere neden olur. Çürük sinirlere temas ettiği için dişlerde ağrı veya hassasiyet problemleri ortaya çıkar. Bu şikayetler nedeniyle çocuklarda beslenme ve uyku sorunları oluşabilir. Bu çürükler tedavi edilmezse çocuğun psikolojisi bozulabilir, dişlerde apse ve enfeksiyon meydana gelebilir. Hatta dişin kaybı bile oluşabilir.

Süt dişlerinin tedavisi ebeveyn kucağında uzman hekim tarafından yapılması gerekir. Fazla sayıda işlem gerekiyorsa genel anestezi ile tedaviler uygulanır.

Bu çürükler oluşmuş ise tedavi edilmesi gerekir. Daha da önemlisi oluşmadan önlenmesi gerekir.

Diş Hekimi Dr. Damla Zenar sözlerine şöyle devam ediyor;

Biberon çürüklerini önlemenin yolları;

- 1 yaşından sonra bebeğin, biberon emzik ya da anne sütü verilerek uyumasına izin verilmemelidir. Biberona konulan süte bal, şeker gibi...tatlandırıcılar konulmamalıdır.

- Dişler ilk sürmeye başladığı zaman, nemli ve temiz bir bez ile silinmelidir. Ayrıca diş temizleme silikonları kullanılmalıdır.

- Her beslenmeden sonra bebeğin/çocuğun mutlaka su tüketmesi sağlanmalıdır.

- Ara öğünlerde dişlere yapışıp kalan karbonhidrat ağırlıklı besinler yerine lif yönünden zengin kuruyemiş, sebze ya da meyve verilmelidir.

- Tükürme refleksi 3 yaşına kadar gelişmeyeceğinden dolayı macunsuz küçük boyutlu olan diş fırçası ile fırçalama alışkanlığı sağlanmalıdır.

- Çocuğa örnek olmak için ebeveynler çocuklarının yanında dişlerini fırçalamalı ve çocuğu diş fırçalamaya teşvik sağlamalıdır.

- En önemlisi erken zamanda bir diş hekimi kontrolü yapılmalısıdır. Diş hekimi kontrolü sonrası çürük oluşmaması için de önlemler alınmalıdır.